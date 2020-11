IFK Göteborg Karlsson Lagemyr långtidsskadad

Det var i slutskedet av den första halvleken mot Örebro i söndags som Göteborgsanfallaren Patrik Karlsson Lagemyr fick en skadekänning och tvingades lämna planen. Skadan konstaterades under en undersökning under måndagen. Vad för typ av skada det rör sig om vill klubben inte gå in på, men den var så pass omfattande att operation behövdes.

Under fredagsförmiddagen gick klubben ut med att operationen är genomförd och gick som planerat. Nu väntar dock en lång rehabiliteringsperiod.

– I dagsläget är det svårt att precisera exakt hur lång rehabilitering som krävs, men målet är att Paka ska vara tillbaka till höstsäsongen 2021, säger Calle Persson, fysioterapeut till klubben.

Men det är inte första gången 23-åringen råkar ut för en tung skada. Karlsson Lagemyr har tidigare opererats för en spricka i foten och en stressfraktur i knäskålen. Och så sent som förra sommaren slet han av korsbandet i en match mot Östersund.

KLIPP: Blytung förlust i bottenstriden för Blåvitt (1 november 2020)