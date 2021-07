Paulsen frälste Bajen i segern mot Peking

– Vi jobbar alla väldigt hårt i träning och på match, säger Björn Paulsen till Discovery+ om vad som blir avgörande för Hammarby under hösten.

Samuel Adegbenro behövde bara två minuter på sig för att spräcka målnollan. Anfallaren stötte in ett Arí Skulasons perfekta inlägg – och förarsäte för IFK Norrköping direkt.

Gästerna fortsatte att trycka på och i den 24:e minuten var Adegbenro nära igen. Han fick pannan på ett inlägg från Carl Björk, men Bajens unge målvakt Oliver Dovin tippade bollen över.

Två minuter senare vände det åt andra hållet. Astrid Selmani trampade in i straffområdet och spelade in bollen till Gustav Ludwigson som iskallt klackade in bollen bakom Oscar Jansson.

Frälsta av Paulsen

I den 66:e matchminuten fick Selmani ett inspel av Vladimir Rodic och gavs ett jätteläge att från nära håll sätta ett ledningsmål för Bajen, men avslutade utanför.

Fyra minuter därefter handlade det återigen om Adegbenro. Den hungrige spelaren satte fart mot Hammarbys backlinje och väggade med Maic Sema för att ta sig in i straffområdet – men hamnade i sämre vinkel och fick iväg ett avslut som Dovin räddade.

Sedan var det Hammarby som skulle hitta ett avgörande mål.

I den 83:e minuten tog sig Björn Paulsen framåt i banan och drog, i sin blott tredje match sedan återkomsten, till med ett vänsterskott som letade sig in i det högra hörnet. Ett mål som blev matchvinnande.

Hammarby tar sin tredje raka seger och möter Östersund i nästkommande omgång. För Pekings del väntar IFK Göteborg på bortaplan.