Efter att Hedvig Lindahl i samband med fotbolls-EM 2022 meddelade att hon inte längre satsade på landslaget har frågan om vem som ska vara landslagets förstemålvakt varit ständigt aktuell. I de åtta matcher landslaget spelat sedan EM har Zecira Musovic startat i fem och Jennifer Falk i tre matcher. Falk har dock stått över två matcher i samband med tillökning i familjen.

Zecira Musovic säger att hon gärna sett att landslagsledningen pekat ut en tydlig förstamålvakt men Peter Gerhardsson är inte inne på det spåret.

– Då är ju frågan vad är en förstemålvakt? Jag kan säga att till första matchen kommer vi ha en som står. Men om den målvakten tappar in fem bollar är det inte troligt att hon står andra matchen. Det jag vill säga är att det är en konkurrenssituation på alla positioner. Det är ingen skillnad för mig om det är en forward, en mittfältare eller en målvakt.

Jennifer Falk är fåordig kring hennes syn på att ha en uttalad förstemålvakt.

– Det är upp till Peter och Magnus. Oavsett vad jag tycker så spelar det ingen roll och oavsett vad de bestämmer så kommer jag få anpassa mig efter det. Det är klart jag gör allt jag kan för att spela, säger hon.

Gerhardsson säger också att positionen inte varit så spikat som man utifrån kunnat tro.

– När Hedvig har stått har det nog varit mer diskussioner än vad många andra förstår när det gäller vissa matcher under de här åren. Hur det blir under VM vet jag inte. Jag kan ha ideer men det handlar om att den som står första matchen kommer behöva prestera. Någon gång under resans gång kommer man nog känna att man kommer att få starta. Vi ska ha elva spelare som startar mot Sydafrika och en målvakt, det lovar jag.