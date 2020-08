Piteå första lag att tillåta publik

Det är beskedet från Svenska fotbollförbundet med de nya riktlinjerna, där man gett beskedet att det är okej att ta in 50 åskådare på matcher framöver, som gjort att norrbottningarna vill bjuda in ett fåtal personer per match.

-Vi har sålt mellan 200 och 300 privata årskort plus företag som har köpt platser. Så vi gör så nu att vi ringer runt bland de som har årskort och erbjuder dem att komma på matchen. Det känns jätteroligt och vi klarar förstås restriktionerna med avstånd och annat galant, säger ordföranden Rikard Fahlman till Piteå-Tidningen.

De 50 personer som ser mötet med Djurgården byts sedan ut mot nya 50 personer till nästa match.