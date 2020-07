Piteå tappar i toppen – föll mot Kristianstad

Hemmalaget svarade omgående efter 0–1-målet, även det på en hörna där Alice Nilsson var sist på bollen och satte kvitteringen till 1–1.

När matchen sedan stod och vägde i den andra halvleken slog Kristianstadbacken Mia Carlsson en långboll som friställde Amanda Edgren. Fri med målvakten Guro Pettersen gjorde anfallaren inget misstag, satte bollen i nät och Kristianstad hade därmed vänt.

Sista ordet fick det finländska nyförvärvet Jutta Rantala som i den 59:e minuten drev bollen in i straffområdet från vänster och pangade in 3–1, ribba in.

När Piteås Nina Jakobsson kort därpå blev utvisad efter sitt andra gula kort var det ridå för bortalaget som i och med förlusten lär tappa mark till topptrion Göteborg, Rosengård och Linköping som alla har en match mindre spelad.

Tack vare segern står Kristianstad på lika många poäng (elva) som Piteå.