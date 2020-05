Förslaget: Avsluta Premier League-säsongen – i Australien

92 matcher återstår att spela av Premier League-säsongen. Om de kommer kunna spelas, och i så fall hur, är fortfarande högst osäkert. Företrädare för engelska Premier League höll under fredagen samtal med regeringen om en potentiell omstart av ligan. Siktet är inställt på ligastart i juni, men enligt nyhetsbyrån AP så kan inte säkerheten garanteras på alla 20 arenor i ligan och de kvarstående matcherna kommer därför att avgöras på neutral plan.

Den före detta Manchester United-försvararen Gary Neville lyfte tidigare i veckan, i Sky Sports, idén om att avsluta säsongen utomlands. Nu kan tidningen The Sun avslöja att det faktiskt pågår ett arbete för att det ska bli så.

Stöttas av klubbföreträdare

Den brittiske agenten Gary Williams, som bor i Perth på Australiens västkust, jobbar nämligen för att det ska bli så som Neville har föreslagit.

The Sun skriver nämligen att Williams är i kontakt med den australiensiska regeringen och dess idrottsministerium för att få deras stöd, och att flera Premier League-klubbar redan har visat sig vara positiva till förslaget.

– Vi åker på världsturnéer under försäsongen. Det här är inte annorlunda. Och klimatet i Australien är perfekt just nu, säger en klubbföreträdare, enligt The Sun.

”Gillar idén”

Williams bekräftar planerna.

– Jag har haft diskussioner med Premier League-klubbar och de gillar idén. Jag har även pratat med regeringsföreträdare och de är entusiastiska. Vi ska prata igen nästa vecka. Alla är trygga här och regeringen har lättat på många restriktioner, säger han.

”Har frisk luft”

Glenn Sterle sitter i den australiensiska senaten, för delstaten Western Australia där Perth ingår. I The Sun uttalar han sitt stöd för förslaget.

– När Gary först nämnde det tyckte jag att det var en underbar idé. Jag är glad att han får samma respons från personerna inom idrotten som han har kontaktat. Det här är Australiens sportcentrum. Vi har frisk luft och bra väder. Det hade varit perfekt, säger han.

