Manchester United-stjärnan ledde Portugal till seger

Sista matchen inför EM och det innebar att Portugal skulle visa fin form när man ställdes mot Israel. Hemmalaget vann med 4-0, utan att egentligen ta ut sig nämnvärt.

Och det var världsstjärnan Bruno Fernandes som skulle visa vägen.

Det var dock Cristiano Ronaldo som först fick en bra chans att sätta matchens första mål redan i den första minuten, men missade den gången. Även lagkamraten Diogo Jota skulle få en möjlighet, då via pannan, men nicken utanför.

I stället var det just Bruno Fernandes som ristade in första målet i protokollet. Portugisen fick i den 42:a minuten en fin passning snett inåt i straffområdet och drog till distinkt med högerfoten och bollen rullade in i målvaktens högra hörn.

Därefter bytte Fernandes roll. Två minuten senare agerade han framspelare när Cristiano Ronaldos mål kom. 36-åringen hamnade lite ur vinkel när han avlossade med vänsterfoten, skottet gick rakt på Ofir Marciano i Israels mål, men målvakten kunde inte hålla bollen bortom eget nät. 2-0.

Stjärnan tvåmålsskytt

I andra halvlek spelade Portugal mer eller mindre av matchen och gjorde ett flertal byten.

En av de som dock var kvar på banan var Joao Cancelo, som också var sugen på att göra mål. Och som han gjorde det. Den 27-årige högerbacken tog sig i den 86:e minuten upp högt, bröt inåt och drundrade på ett hårt skott som var otagbart för målvakten.

Om det var över där?

Inte enligt Bruno Fernandes. Manchester United-stjärnan bjöd två minuter senare på ett distansskott som gick i det vänstra krysset och fastställde därmed slutsiffrorna till 4-0.

Portugal ställs Ungern i sin första EM-match den 15 juni.