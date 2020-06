Premier League inför fem byten

Premier League tar efter Fifas rekommendation om att tillåta fem byten per lag under de matcher som återstår av säsongen 2019–2020. Det kom klubbarna överens om under torsdagen.

Fifa kom med förslaget i maj som en del i att skydda spelarna när matcherna duggar tätt i späckade spelscheman. PL-klubbarna kommer under resten av säsongen också tillåta nio avbytare per lag, i stället för sju som är det normala.

Tyska Bundesliga har redan infört åtgärden och när allsvenskan drar i gång den 14 juni gäller fem byten även där.

Premier League återstartar den 17 juni.