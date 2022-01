Det var mållöst efter nittio minuter då Elche tog emot ligaledande Real Madrid i den spanska cupen.

Förlängningen började också bra för hemmalaget då Real-veteranen Marcelo tog en utvisning och man gjorde mål direkt efter det.

Då var man en dryg kvart från att skicka ut giganten Real Madrid ur spanska cupen. Men så blev det inte.

Istället kvitterade gästerna då Dani Ceballos skott gick in via Isco och med fem minuter kvar av förlängningen avgjorde Eden Hazard genom att runda målvakten och sätta in bollen.

Belgaren trodde först själv att han var offside, men kunde sedan fira efter att det hade videogranskats.

Elche lyckades också få in bollen strax innan domaren skulle blåsa av, men det underkändes och blev istället en frispark för Real Madrid. Det prosterade Elche vilt mot och det resulterade i att Pere Milla fick sitt andra gula kort och visades ut.

– Jag är mycket glad. Det här är ett lag med mycket styrka och karaktär, de ger inte upp. Det är det bästa med den här gruppen, säger Real-tränaren Carlo Ancelotti enligt Marca.

Därmed spelar Real Madrid kvartsfinal i spanska cupen i jakt på sin första titel i turneringen sedan 2014.

KLIPP: Real Madrid till supercupfinal – vann ”Clásicot” mot Barcelona (13 jan, 2022)