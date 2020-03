Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Saku Ylätupa. Foto: Bildbyrån

Saku Ylätupa AIK:s oväntade matchhjälte

Bara två allsvenska starter under fjolåret – men 2020 kan kanske bli Saku Ylätupas, 20, år.

Yttern blev matchhjälte när AIK besegrade Kalmar och avancerade i Svenska cupen.

– Mina första mål i klubben känns fantastiskt, säger han till C More.

AIK är vidare till kvartsfinal i Svenska cupen efter att ha besegrat Kalmar med 3-1 i den avgörande gruppspelsmatchen på Skytteholms IP under måndagskvällen. Solnalaget var tvungna att besegra smålänningarna för att ta sig vidare och det var en 20-årig finländare som låg bakom triumfen. Saku Ylätupa gjorde sina två första tävlingsmål i AIK-tröjan. Det första strax före paus efter att ha vunnit en närkamp högt på gästernas planhalva och sedan tagit sig in i straffområdet. Avslutet otagbart för Lukas Hägg-Johansson. "Glad för målen" Tvåan kom på friläge sedan nyförvärvet Jasir Asani spelat fram honom i den 71:a minuten. Bortalaget reducerade strax därefter innan Asani själv spikade slutresultatet några minuter senare. – Det var en bra match och jag är glad för målet och att vi vann. Mina första mål i klubben känns fantastiskt. Supportrarna var fantastiska i dag, jag måste tacka dem, säger matchvinnaren till C More. Ylätupa hade en tung fjolårssäsong, efter att ha anlänt från Ajax organisation. Det blev bara två starter och totalt 174 minuter. Vilka AIK får möta i kvartsfinalen lottas under kvällen. AIK:s Saku Ylätupa jublar med lagkamrater efter 2-0-målet. Foto: Bildbyrån AIK 3 - 1 Kalmar FF Skytteholms IP, Solna idag Publik: 5026 Svenska cupen herrar Visa matchfakta