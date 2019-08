Salahs show i seriefinalen – gjorde två mål mot Arsenal

Liverpool är det enda laget i Premier League som efter tre omgångar inte tappat poäng.

På lördagskvällen kom lagets tredje raka seger – och det mot ett Arsenal som inför omgången inte hade förlorat.

Stor segermakare blev den egyptiske storstjärnan Mohamed Salah som svarade för 2–0 och 3–0.

Mittbacken Joel Matip nickade in 1–0 innan Salah klev in i handlingen. I upptakten av den andra halvleken fixade Salah på egen hand en straff som han själv slog in innan han avslutade målskyttet.

Salah har på sex Premier League-möten mot just Arsenal gjort sex mål och två assist.

Lucas Torreira reducerade sent för Arsenal till slutresultatet 3-1.