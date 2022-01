Redan inför Afrikanska mästerskapen gick kamerunska säkerhetsstyrkor i väst upp i högsta beredskap. Detta efter att beväpnade grupper skickat hotfulla meddelanden till lagen i grupp F – Tunisien, Mali, Mauretanien och Gambia – som har sin bas i Buea, ett centrum för separatistoroligheter.

Onsdagens rapporterade händelser visar att det verkar ha funnits fog för oron.

Påverkade inte träning

Källor inom både militär och hjälporganisationer uppger att skottlossning utbröt mellan regeringsstyrkor och ett antal beväpnade män. Tidigare cirkulerade uppgifter om att Mali därför tvingades avbryta in sin träning inför onsdagskvällens premiär mot Tunisien, men det dementeras av militären.

– Separatister attackerade flera distrikt i Buea. Förstärkning från armén anlände och besvarade elden, säger en högt uppsatt källa inom militären på telefon till AFP.

– Det skedde efter att Malis trupp avslutat sin träning. Det hade ingen påverkan på deras träningspass.

Svensklaget Gambia

Någon officiell bekräftelse på händelsen har ännu inte kommit. Men den bekräftas av Agbor Balla, som driver människorättsorganisationen Centre for Human Rights and Democracy in Africa.

– Det var kraftig skottväxling mellan regeringstrupper och separatister. Paniken växte när separatisterna närmade sig centrum, säger Agbor Balla på telefon till AFP.

Inga matcher spelas i Buea, däremot i den närliggande kuststaden Limbe där Gambia–Mali och Tunisien–Mauretanien möts på söndag.

I Gambias trupp finns bland annat flera Sverigebekantingar: stockholmaren och tidigare AIK:aren Noah Sonko Sundberg, Mohammed Mbye, Sölvesborgs Gif, Bubacarr Jobe, Norrby, förre Östersundsspelaren Modou Barrow, som växte upp i Sverige, och Omar Colley, tidigare i Djurgården.

KLIPP: Skandalscener när domaren blåser av för tidigt (13 januari 2021)