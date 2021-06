Lewandowski höll Polen kvar i EM – till svensk glädje

Den svenska landslagsledningen har sagt att man går för gruppseger.

Och efter att Spanien kryssat mot Polen är det upplagt för just en svensk förstaplats i gruppen.

Polen var piskat att ta poäng efter premiärförlusten mot Slovakien. Det lyckades de med och det blev 1-1.

Sågade anfallaren målade

Det skulle inte dröja länge innan det spanska målet kom. I den 25:e minuten skulle Gerard Moreno, som bänkades i matchen mot Sverige, presentera sig. Han satte fart, bröt in i banan med bollen fastklistrad vid vänsterfoten, för att sedan spela in den efter gräset mot den så kritiserade Alvaro Morata, som enkelt kunde peta in 1-0. Vid första anblick såg Morata ut att vara offside, men efter VAR-granskning godkändes målet till spanskt jubel.

Polen blixtrade däremot till titt som tätt. I den 43:e minuten fick Robert Lewandowski en möjlighet att lägga in ett kvitteringsmål på stolpretur – men Bayern München-stjärnan tog i för kung och fosterland och skottet gick rakt på en räddande Unai Simon.

Likt matchen mot Sverige pressade Spanien ner sin motståndare och hade ett stort – dock inte lika enormt – bollinnehav.

Målet kom till slut

Polen fick en drömstart på den andra halvleken och skulle dessutom få spräcka sin målnolla. Lewandowski nådde högst på en krossboll och den här gången vara han mer klinisk när han välplacerat nickade in 1-1-målet nio minuter in i den andra akten.

Glädjen byttes dock snabbt ut mot dramatik. Tre minuter senare höll sig Gerard Moreno framme igen, stämplades i offensiv box och fick en straff. Densamme tog hand om den – och det skulle han inte gjort. 29-åringen ställde in siktet fel och träffade stolpen.

Resultatet innebär att Polen behöver slå Sverige för att ta sig vidare. Samtidigt behöver Spanien vinna över Slovakien.

Sverige kan som sämst bli trea och leder gruppen inför sista omgången.

Matcherna spelas på onsdag, 18.00.

KLIPP: Så var Spanien-Polen