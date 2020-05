Nannskog: Tränarna får enorm betydelse utan publiken

– Tränarna kommer att få en enorm betydelse utan publik på läktarna. Deras direktiv kommer nås ut väldigt tydligt och man kommer att kunna göra taktiska justeringar under matchens gång som nås ut till samtliga spelare så det kommer verkligen bli en kamp mellan tränarna där ute.

Tränare i Bundesliga har uttryckt att tränarjobbet är roligare än någonsin när publiken saknas. Därför att deras instruktioner äntligen hörs från bänken. Men med det kommer ju en baksida också. Även motståndarna och motståndarbänken hör ju alla taktiska utrop.

– Jag det kan tänkas att det uppstår ett slags kodspråk faktiskt, säger Nannskog.

– Man vill ju inte som tränare avslöja vilka taktiska ändringar man vill göra, till den andra coachen. Så det kan faktiskt bli lite kodspråk under resans gång här. Kanske inte från början men kanske senare att vi får se lite hemligt snack från coacherna, säger Nannskog.

Nannskog: Svårt att tagga till utan publikstöd

En annan aspekt på spel utan publik är hur spelarna reagerar på det uteblivna stödet och peppningen från en sjungande klack. Vissa kräver det för att tagga till, andra kan motivera sig tillräckligt med inre vilja.

– Jag hämtade extremt mycket kraft och energi från publiken, det kunde vara redan innan matchen när man hörde fansen sjöng. Under matchens gång hämtade man kraft från alla intryck och all sång från supportrarna. Nu när det inte finns hade man fått jobba på ett helt annat sätt, fått gå in i sig själv och försöka förstå hur många som sitter hemma framför tv:n istället eller att man ska göra mål eller så. Man får tänka om helt i skallen och ladda igång utan publiken.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Nannskog: Tränarnas roll viktig när de hörs från bänken

”Vilka har det i sig?”

Daniel Nannskog tror att olika karaktärer hos spelarna kommer att visa sig när allsvenskan drar igång utan publik.

– Det ska bli spännande att se vilka spelare som har den rätta karaktären ute på plan. Nu får man inte hjälpen av publiken att tagga igång. Nu får vi se vilka som har det i sig. Vad har klubbarna för spelare som klarar att lyfta sig själv utan hjälpen av publiken? frågar sig Nannskog.

– Det är oerhört svårt att på förhand se vilka lag som har de spelarna med bäst karaktärer för att tagga igång.

Kan lag som i vanliga fall inte har särskilt stor hemmapublik ha en fördel nu?

– Kanske. Det är klart att om du är van, som i Hammarby, Malmö, Djurgården eller AIK, att alltid ha väldigt många fans, väldigt mycket sång så, självklart om det plötsligt blir helt tyst så kan det bli tuffare för dem.