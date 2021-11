Det har varit en tuff allsvensk säsong för Örebro. I somras värvades det friskt och hoppet om att hänga kvar i Sveriges högsta division fanns länge i klubben. Men i dagens svängiga match mot Hammarby släcktes drömmen efter förlust med 3-2.

Vad det är som inte har fungerat har klubbens sportchef Axel Kjäll svårt att sätta fingret på kort efter slutsignal.

– När man uttalar sig och gör en analys ska det inte vara i direkt anslutning till att det har blivit definitivt efter en match. Det är många delar som vi ska titta på och analysera, säger han till SVT Sport.

”Många faktorer har spelat in”

Inför säsongen trodde han inte att Örebro skulle vara ett av lagen som degraderades.

– Under en period har vi sett var det har lutat åt och vi har under stora delar av säsongen befunnit oss i den delen av tabellen. Om du frågar mig om jag förväntade mig innan säsongen eller under sommaren att vi skulle hålla oss i de nedre delarna och med tre omgångar kvar vara klara för superettan var det självklart inte tankarna.

Ni förstärkte rejält i somras, varför har det inte hjälpt?

– Svårt och säga. Många faktorer har spelat in. Vi har inte fått det att fungera, varken helheten, hur laget jobbat tillsammans, eller den individuella utvecklingen. Allsvenskan är en tuff serie, vi har stor respekt för det. Vi har under en lång period varit ett stabilt lag i mitten och det är klart att vi inte har varit nära det vi varit den här säsongen under den period jag varit i ÖSK.

”Känner ett stort ansvar”

Vad har du för ansvar i detta?

– Stort, så klart. Vi har ju en tydlig organisation och en sportsligt ansvarig. Jag är sportsligt ansvarig vad gäller rekrytering och hur man bygger truppen. Det är många som delar ansvar i det här, men det är klart att jag känner ett stort ansvar.

Med tanke på värvningarna i somras är det bland annat många tunga löneposter. Vad kommer att hända där?

– Vi har ju under en period jobbat med parallella spår. Intäkterna kommer att bli lägre, medel vi får centralt ifrån blir lägre och publiksiffrorna kommer troligtvis också bli lägre. Vår målsättning är att vi ska ha så stark trupp som möjligt. Det är några avtal som går ut som vi ska se över. Men vi har också många under kontrakt. Det har varit en intensiv period och den kommer bli ännu mer intensiv som den är under åren mellan december och januari.

”En fråga för vd och styrelse”

Är det klart redan nu att någon/några lämnar?

– Ingenting som är helt klart.

Vad är ambitionen inför nästa säsong?

– Vi vill vinna alla matcher. Det kommer komma naturligt från klubbens sida. Det kommer bli tydligare när säsongen kommer.

Är du kvar nästa säsong?

– Det vet man aldrig. Jag är anställd av klubben och min ambition är att göra ett så bra jobb som möjligt och jag har inga andra planer just nu. Samtidigt är jag väl medveten om att när det inte går som det ska resultatmässigt så ifrågasätts folk på ledande positioner. Det är egentligen inte en fråga för mig, det är en fråga för vd och styrelse att svara på.

KLIPP: ÖSK åker ur allsvenskan efter förlust mot Hammarby