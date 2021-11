Närkeklubben låg inför dagens match på allsvenskans näst sista plats och för att ha chans att klara sig kvar i Sveriges högsta division var tre poäng mot Hammarby ett måste.

Men det blev förlust med 2-3 – och laget får spela superettan nästa säsong.

– Det är en ganska jämn match, tyvärr släpper vi in mål i fel skeden, säger Örebros Kevin Walker till Discovery+.

– Vi håller inte riktigt allsvensk klass just nu.

Gjorde första målet

Det började tungt när Hammarby inledningsvis satte fart mot Örebros mål och fick ett drömläge direkt när Gustav Ludwigson gavs möjligheten att avsluta mot öppet mål – och sköt högt över.

Men det var gästerna som skulle sätta första målet och det kom via en rejäl försvarsmiss. Den grönvite backen Björn Paulsen försökte rensa ett inlägg i eget straffområde men fick en rejäl snedträff som gjorde att bollen letade sig in bakom Oliver Dovin i mål.

Åtta minuter in i den andra halvleken kom Hammarbys svar. Simon Sandberg forcerade in i straffområdet och skickade in kvitteringen.

Hopp som snabbt släcktes

Örebro visade dock stor vilja och vägrade ge upp. I 64:e minuten fick laget dessutom utdelning när Hussein Ali kom runt på kanten, spelade in bollen till Nahir Besara som kunde lägga in 2-1, vilket gav en hel del hopp.

Men det släcktes snabbt. Svaret blev nämligen en blixtreplik.

Sandbergs känsliga högerfot hittade fram till Akinkunmi Amoo som med pannan vackert styrde bollen i mål. Ledningsmålet kom sedan i 85:e matchminuten då ÖSK-försvaret stod för en tabbe och Ludwigson fick revanschera sig genom att trycka in 3-2, siffror som blev slutresultatet.

Senast Örebro spelade i superettan var 2013.

Hammarby, som hakar på i kampen om Europaplats, ställs mot Degerfors i nästa omgång. Örebro gästas av Kalmar.