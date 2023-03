Under måndagskvällen tog Svenska cupens gruppspel slut. AIK blev i och med kvällens 3-0-seger mot Varberg det sista laget att gå vidare till kvartsfinal.

Där får laget möta Hammarby på bortaplan, samtidigt får Djurgården möta Malmö FF – som behöver vinna cupen för att ha möjligheten att få kvala till Europa i år.

– Det är fyra riktigt bra matcher, sedan ska det bli kul att se Djurgården mot Malmö och derbyt mellan AIK och Hammarby. Det är två matcher jag ska boka in mig på, säger landslagets assisterande tränare Peter Wettergren till C More som skötte lottningen.

Kvartsfinalerna i Svenska cupen spelas 11 och 12 mars. Semifinalerna avgörs 18-19 mars och finalen spelas den 18 maj.

KLIPP: Se AIK:s tre mål mot Varberg i Svenska cupen