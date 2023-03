Spänningen uteblev i cupmötet mellan Hammarby och Sundsvall. Stockholmslaget öste in mål i första halvlek och ledde med 5–0 i paus.

Slutresultatet blev sedan hela 8–0.

17-årige talangen Montader Madjed gjorde hattrick.

– Vi håller bollen hela tiden och gör en bra första halvlek. Jag har två enkla mål, det är bara att avsluta, säger Madjed i C More.

Hallenius: ”Får skämmas”

Hammarby är klart för kvartsfinal i cupen.

Noterbart är att Sundsvall hade Linus Hallenius tillbaka i spel efter skada.

– De bästa och värsta 20 minuterna man upplevt på länge. Vi hade bestämt att jag skulle spela 20 minuter. Men jag har nog aldrig kommit in när det står 8–0, det var en ny upplevelse. Man kan inte säga så mycket, man får skämmas. Det är för dåligt och pinsamt, säger Hallenius i C More.