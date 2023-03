Inför den sista omgången hade IFK Norrköping, IFK Göteborg och trean Gais chansen att ta sig vidare från gruppen i svenska cupen. Göteborg behövde vinna över Norrköping för att avancera.

Det blev Norrköping som gick vidare till kvartsfinal efter seger med 4–0 mot Göteborg på bortaplan.

– Jag är sjukt besviken såklart. Det sjuka är att jag inte tycker att vi gör en speciellt dålig match. Men 4–0 är 4–0 och det kan man inte snacka bort. Men vi har gjort betydligt sämre matcher under försäsongen, vi blev hårt straffade. Uppenbarligen har vi mycket att jobba på, framför allt i vårt försvarsspel, säger Mikael Stahre, tränare i Göteborg, i C More.

”Fantastisk match”

Arnór Sigurdsson, som är inlånad från CSKA Moskva, låg bakom mycket i krossen då han satte 1–0 i den 37:e minuten, slog frisparken som Arnór Traustason petade in och sedan gjorde Sigurdsson 3–0 på straff.

– Fantastisk match från början till slut. Vi jobbade tillsammans och hade bra energi. Vi är glada, säger Sigurdsson i C More.