I den 89:e minuten satte nyförvärvet Derek Cornelius 2–1 för Malmö som fullbordade en sen vändning mot Degerfors. I samband med firandet på läktaren gick skyddsstaketet vid en läktarsektion på ena långsidan sönder och supportrar ramlade framåt.

Sjukvårds- och säkerhetspersonal samlades framför fansen där olyckan inträffat och spelet pausades i några minuter innan det sattes igång igen.

Segern gör att Malmö är vidare från gruppspelet i svenska cupen medan Degerfors är utslaget.

– Det var kalabalik sista minuterna. Vi hade förändrat formation och körde all in framåt så vi försökte bara få ut att vi skulle ändra tillbaka. Vi löste det till slut. Ser man till matchen så är det inget snack om saken att vi vinner rättvist, säger Henrik Rydström, tränare i Malmö, i C More.

”Surt att stå här med ingenting”

Inför matchen stod båda lagen på sex inspelade poäng och 3–0 i målskillnad. Vid oavgjort hade Degerfors gått vidare tack vare bättre fair lay-statistik då laget hade färre gula och röda kort i cupen än Malmö.

Det var Degerfors som tog ledningen genom Dijan Vukojevic i den 57:e minuten. Då forcerade Malmö i slutminuterna och först kvitterade Isaac Kiese Thelin i den 86:e minuten. Sedan kom Cornelius sena avgörande.

– Vi var riktigt nära, det vara bara några minuter borta. Vi visste att vi hade ett resultat vi kunde spela på och det är surt att stå här med ingenting, säger Degerfors Sondre Rossbach i C More.