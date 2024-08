I januari 2024 gick Eriksson ut med att han drabbats av cancer i bukspottkörteln.

– Jag vet ju på ett ungefär att i bästa fall har jag ett år, i sämsta fall mindre, sa han om prognosen då.

Därefter har han hyllats av stora delar av fotbollsvärlden. Han har besökt sina gamla klubbar, och fick även leda sitt favoritlag i England, under en välgörenhetsmatch.

Blev 76 år

Sven-Göran ”Svennis” Eriksson blev 76 år gammal.

– Han har gradvis blivit sämre. Han har inte promenerat och varit ute lika mycket, utan legat inne mycket mer den sista tiden. Men han har hållit uppe humöret, aldrig klagat utan varit positiv, säger hans agent Bo Gustavsson till SVT Sport.

– Jag var uppe hos honom i fredags, och då ville han inte snacka. Då insåg jag att det var på väg och nog inte skulle dröja så länge – men jag var inte förberedd på att det skulle gå så här snabbt.

Efter ”Svennis” bortgång har hans barn, Linda och Johan Erikson, uttalat sig om sin far.

”Vår far Sven-Göran Eriksson somnade lugnt och stilla in i sitt hem på Björkefors utanför Sunne i morse måndagen den 26 augusti. Han har under en längre tid med ett positivt sinne och stort mod kämpat med sin sjukdom men nu tog det slut.”, skriver barnen.

En enorm tränarkarriär

”Svennis” slog igenom som tränare i IFK Göteborg som han ledde till seger i Uefacupen 1982.

Det var startskottet för större tränarframgångar inom klubblagsfotbollen ute i Europa.

Benfica och Portugal blev första stoppet, med både liga- och cupguld första säsongen. Dessutom nådde laget final i Uefacupen 1983.

Sedan bar flyttlasset av till Italien. Där kom ”Svennis” att spendera totalt 14 år under sin tränarkarriär. Först i Roma, sedan Fiorentina, Sampdoria och till sist Lazio. I Lazio nådde ”Svennis” sin största framgång i Italien när ligatiteln säkrades år 2000.

Efter sejouren i Italien gick han över till landslagsfotbollen och tog över uppdraget som förbundskapten för Englands herrlandslag. Där nådde Eriksson kvartsfinal i VM 2002 och 2006 samt i EM 2004.

Förbundskaptensjobbet för Filippinernas landslag 2018-19 blev hans sista uppdrag som tränare.

Kamrat som sökte Svennis press med understöd i Torsby sommaren på NWT 2014! • En sorgens dag för alla kamrater genom det levnadsglada spelet fotboll och bollandet som är levnadsglädje tyvärr bara till 76 vårar :-( En äkta ängelsman, varm värmlänning, inspirerad italienare, go' göteborgare och fin förebild på så många vis :-( Så ledsamt att det där sista tacket för att hans entusiasm gav ens barndoms Blåvitt inte blir av på Bokmässan :-( Tack för lantlig idyll i fotbollens finrum, bäste Svennis! Marita född i Sunne • Vila i frid Svennis ❤️❣️ Bilal • Vila i frid, så länge jag ser en fotboll kommer jag att minnas dig.

Jag följde alla åren i England och minns den stolthet man kände. Mike • Jag minns Svennis som den störste fotbollstränare vi haft Sverige. Svennis påminde mig mycket om Tommy Sandlin, han satsade på laget, kollektivet och alla var stjärnor i Svennis ögon, därför tror jag han lyckades så väl. Tack Ulla Johansson • Vila i Frid Svennis❤️🙏❤️

Själv "älskar" jag fotboll.

Jag kommer att minnas Dig som en stor ledare med ditt lugn och kunskap. Man såg på spelarna att dom trivdes med dig.

Du kommer att bli en toppenängel😌✨️☁️ Bagis Micke • Vår tids största fotbollstränare är borta. En fantastisk människa.

Vila i fred Svennis... Uffe • Sven-Göran var en riktigt gemytlig Värmlänning. Hans hemkommun Sunne har två stora personligheter nämligen Selma Lagerlöf och just Sven-Göran Eriksson Arvid • Är väl få namn som är så synonyma med fotboll som Svennis. Ett avtryck på svensk sporthistoria med få motsvarigheter.

Att förlora en familjemedlem är en unik sorg, alla tankar går till hans närmaste. Kent Gustafsson • En framgångssaga utan dess like. En Man som visste att den mentala biten var minst lika viktig. Vila i frid Svennis! Anette • Du har varit fantastisk. Tack för allt du gjort för fotbollen.

🌻🌹

