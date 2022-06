Lindahl – Glas, Ilestedt, Eriksson, Andersson – Angeldal (ut 73), Asllani (ut 64), Björn (ut 85) – Jakobsson (ut 64), Hurtig (ut 85), Rolfö (ut 64).

Avbytare: Falk, Musovic, Sembrant, Nildén, Kullberg, Blackstenius (in 64), Blomqvist (in 85), Seger (in 73), Rytting Kaneryd (in 64), Bennison (in 85), Schough (in 64), Rubensson.