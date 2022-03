Det var direkt efter matchen som hat började riktas mot Karlström och Danielson på olika sociala medier och det Svenska fotbollförbundet tog direkt tag i frågan.

– Det finns bara ett ord, det är förjävligt naturligtvis. Det är spelare precis som alla andra som kämpat för det här under lång tid. Oavsett om man nu bedömer att det skulle vara någon form av misstag så måste man hålla sig bättre som publik och åskådare, säger Martin Fredman till SVT Sport.

Svenska fotbollsförbundet har sett över spelarnas sociala medier och några tvingades stänga av sina kommentarsfält på Instagram.

– Ibland kan man ha en aning om att några kommer bli utsatta och det var precis vad som hände under gårdagen och natten, säger Fredman.

”Det är fruktansvärt”

Att spelare får ta emot hat efter matcher är numera vanligt menar han.

– För oss är det här tyvärr en upparbetad rutin som vi har sedan några år tillbaka. Det handlar om att ta tillvara och skydda våra spelare så gott det går i det förebyggande läget.

Hur ser ni på det här?

– Det som händer är fruktansvärt och det är därför vi ska ta hand om det under dagen. Vi började redan inatt och sorterade och samlade ihop allt material. Är det så att vi hittar rena brott i det kommer det polisanmälas efter samråd med spelaren utifrån de rutinerna vi har.

Önskar någon form av kontroll

Martin Fredman berättar att alla kommentarer inte är brott berättigade i svensk lagstiftning vilket gör att det inte går att polisanmäla allt.

– Det förekommer kränkningar, dumheter osmakliga kommentarer. Att allt är dumt kan vi konstatera men problemet är att allt inte är brottsligt, säger han.

Hur arbetar man bort allt hat?

– Min önskan är att vi måste införa någon form av kontrollspärr för hur man använder sociala medier. Ett mobilt bank-id när man loggar in kanske är lösningen. Vi behöver någon form av kontroll på att de som skriver gör de under sitt namn och inte under anonymitet, säger Martin Fredman.