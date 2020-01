Svensklaget Chelsea utklassade serieledande Arsenal

De regerande mästarna Arsenal har visat storform den senaste tiden. De toppade inför kvällens stormöte med Chelsea serien och hade åtta raka seriesegrar, med den imponerande målskillnaden 27–2.

Men mot serietrean Chelsea hade de inte skuggan av en chans. Chelsea tog redan i den tionde minuten ledningen genom den tidigare Göteborg-spelaren Adelina Engman, som från den högra delen av straffområdet satte ett välplacerat skott vid den bortre stolpen.

– Vi har haft problem med att få in tidiga mål. Vi har ofta avgjort matcherna, men det har blivit i slutet av andra halvlek. Att nu få in det tidigt i en så här pass viktig match, det underlättar och det lättar på stämningen och allt. Så det var extremt skönt att få in det så pass tidigt, säger Chelseas svenska vänsterback Jonna Andersson till SVT Sport.

Kerr nickade in tvåan

Bara tre minuter senare var det dags igen. På ett högklassigt inlägg från norska Guro Reiten satte världsstjärnan Sam Kerr vid den bortre stolpen en nick och gav Chelsea 2–0.

Och i den 20:e minuten var det dags igen. På en frispark störde Chelseas lagkapten Magdalena Ericsson Arsenal-försvaret så pass mycket att deras nick bort från straffområdet gick rakt ut till Sophie Ingle som på en magnifik halvvolley satte 3–0 rakt i krysset.

– Att vi får göra så pass snabba mål, det dödar matchen och tar mycket energi från dem. Vi spelar med ett stort självförtroende och det var extremt roligt, säger Jonna Andersson.

Få Arsenal-chanser

3–0 stod sig halvleken ut, och resultatet var helt rättvist. Chelsea dominerade halvleken helt och hållet, och inget tydde på att Arsenal skulle vända matchen.

– Vi trodde absolut inte att något var klart när vi gick in i halvtidsvilan. Även om vi leder med 3–0 så kan mycket hända och det är 45 minuter kvar att spela. Men vi hade så klart en bra känsla i pausade och pushade för att vi skulle fortsätta att spela som vi hade gjort, för det är då vi är som bäst, säger Jonna Andersson.

Målvaktstavla

Riktigt samma matchbild blev det inte i den andra halvleken. Arsenal hade då en hel del boll, men skapade i princip inga chanser.

Istället var det Chelsea som utökade till 4–0, efter att att Jonna Andersson satt ett fint inlägg som Guro Reiten vid straffpunkten nickade in i krysset.

– Vi har tränat mycket inlägg och avslut, och det visade sig redan i första halvleken att det var lyckosamt. Så när jag såg att jag hade spelare i boxen så var det bara för mig att sätta in den. Sen var det extremt roligt att vi kunde göra mål på det, säger Andersson.

Chelsea vann till slut med 4–1, efter att Beth Mead i den 74:e minuten reducerat efter en praktfull målvaktstavla

Chelsea kvar på tredje plats

I och med förlusten tappar Arsenal serieledningen till Manchester City, som har två måls bättre målskillnad. Chelsea är kvar på tredje plats, en poäng efter tätduon, men med färre spelade matcher.

– Vi har en bra känsla, men ligan är inte vunnen för att vi vunnit en av de här matcherna, utan nu måste vi fortsätta att vinna och visa att vi kan prestera oavsett motstånd, säger Jonna Andersson.