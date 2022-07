Det var 21 342 åskådare på plats i Sheffield i Sveriges EM-premiär mot Nederländerna och mycket svenska fans på plats för att stötta det svenska laget.

I första halvlek drabbades Nederländerna tidigt av ett tungt avbräck när målvakten Sari van Veenendal tvingades bryta matchen efter att ha skadats i en kollision.

Det var Jonna Andersson som gjorde Sveriges första mål i EM. Efter ett starkt förarbete av Kosovare Asllani där hon tunnlade en nederländsk försvarare hittade Asllani in till Andersson som var fri framför mål och sköt in 1-0.

Men bara några minuter in i andra halvlek var det kvitterat. Via ett svenskt ben hamnade bollen hos Jill Roord som strax utanför straffområdet sköt in bollen i mål bakom Hedvig Lindahl i Sveriges mål.

Båda lagen låg på för ett segermål i slutet. Fridolina Rolfö var nära för Sverige med ett bra skott som räddades till hörna av den nederländska målvakten. Det blev inga fler mål i matchen som slutade 1-1.

– Vi möter ett väldigt bra lag. I första halvlek hade vi mer momentum, i andra hade de stundtals mer sen avslutar vi starkast.

En jämn match såklart vill vi vinna den, nu är vi inne i turneringen och nu vill vi vinna nästa matcherna, säger Asllani.

Vad kan ni ta med er från matchen?

– Vi kan ta med mycket, vi är tuffa i duellspelet. Vi kan bli ännu tuffare och inte ge dem andra laget så långa momenutm. Jag tycker att när vi är offensiva och vågar spelar framåt, då är vi som bäst. Vi måste fortsätta göra det mer.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson ville inte dra för stora växlar kring lagets prestation innan han analyserat matchen, men konstaterade:

– Jag är lite känslomässigt missnöjd med resultatet, jag tycker att vi hade kunnat såra dem ännu mer genom att göra mål också.