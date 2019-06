Sveriges drag mot tyska storstjärnan: ”Spela extra tufft”

27-åriga Dzsenifer Marozsán, till vardags nyckelspelare i franska storklubben Lyon, bröt en tå på vänsterfoten i premiären mot Kina (1–0) för knappt tre veckor sedan och har sedan dess inte spelat någon match under fotbolls-VM i Frankrike.

Landslagsledningen bekräftar för TV4:s Fotbollskanalen att Marozsán är spelklar till lördagens kvartsfinal mot Sverige i Rennes.

”Spela extra tufft”

Fridolina Rolfö tycker att Sverige ska utnyttja Marozsáns skadeproblem.

– Man går aldrig in med inställningen att skada en motståndare, absolut inte. Men man kan absolut gå tuffare på, att gå in med inställningen att gå in tuffare på henne. Men man går inte in för att skada, säger Rolfö.

2016/2017 var den blågula lagkaptenen Caroline Seger lagkamrat med tyskan i Lyon och 34-åringen vet hur viktig Marozsán är.

– Jag tycker att hon är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. De använder henne mycket och hon ska vara länken mellan mittfält och forwards. Hon är ju exceptionell på fasta situationer. De har visat att de har en trupp som kan gå in och vara bra trots att Marozsán inte spelar. Men det är klart att hon är fantastiskt bra, säger Seger till SVT Sport.