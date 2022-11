Irans VM-premiär i Qatar handlar om mycket mer än fotboll. Det vittnar flera av de iranier som tagit sig till VM om. En del är där i första hand för att protestera mot regimen.

I hemlandet har protesterna pågått sedan Mahsa Amini, 22, dog efter att hon gripits av den iranska sedlighetspoilsen. Det efter att hon vägrat tacka sitt hår med en hijab.

”Mina landsmän riskerar sina liv”

Rihaneh Rouhani, som är född och uppvuxen i Iran, berättar om sin känslor under dagen.

– Jag går verkligen mellan hopp och förtvivlan. Samtidigt är det mina landsmän som riskerar sina liv för den enkla rättigheten att få vara den de är, att ha en röst och få säga vad de vill. För oss som lever i Sverige är det en självklarhet, men samtidigt är det något folk dör för i stort sett varje dag, säger hon.

Hon berättar att det var svårt att hitta iranier som ville ställa sig framför kameran utanför arenan.

– Jag själv stod med SVT-mikrofonen, jag har en ackreditering och jag har mitt medborgarskap i Sverige också. Ändå känner jag mig övervakad och jag känner att det är folk som stirrar och kollar mitt namn. 'Vad gör hon här?'. Det är en klump i magen konstant. Jag skulle ljuga om jag sade att jag inte har gråtit ett antal gånger i dag faktiskt, säger Rouhani.

SVT Sports gästexpert Albin Ekdal tror att situationen i Iran påverkar lagets prestation på planen.

– Det är klart det påverkar. Jag kan knappt sätta mig in i situationen som spelarna upplever just nu. Att kliva in i världens största sportevenemang och samtidigt ha det i bakhuvudet att familj och vänner är kvar där hemma, säger han.

