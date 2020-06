SVT Sports experter eniga: Rosengård försvarar SM-guldet

Vilket lag vinner SM och varför?

Frida Östberg: – Rosengård. Trots att den tunna truppen kommer vara tungt belastad av spelschemat och extremt sårbar för skador så är det ett lag som behållit kontinuiteten i truppen och tar med sig en vinnarkänsla från 2019. Tränaren Jonas Eidevall är rutinerad och taktiskt skicklig på att använda sina spelare rätt, något som kommer vara centralt i detta läge som råder på grund av corona. Det är ett lag med avgörande kompetens på alla positioner, offensivt och defensivt, där rutinerade Caroline Seger är den självklara dirigenten central. Jag är lite extra nyfiken på hur Hanna Bennison ska hantera förväntningar från fjolårets succé. Det ska också bli intressant att se vad en försäsong hos Rosengård gör för spelare som Anna Anvegård och Mimmi Larsson – spelare som absolut kan avgöra matcher för sitt lag men har utvecklingspotential i sin fysik.

Daniel Nannskog: – Jag tror Rosengård tar hem guldet igen. Man har behållit stommen från förra årets guldlag. Individuellt fina spelare i både defensiven och offensiven. I det defensiva arbetet tycker jag att Caroline Seger och Malin Levenstad sticker ut. Offensivt har man Anna Anvegård som kom mitt under förra säsongen och jag tror hon kommer växa ut ordentligt med en försäsong med resten av laget i kroppen. Sanne Troelsgaard som vanligt ett stort hot framåt. En spelare som jag tror kommer lysa ordentligt i år är Jelena Cankovic som med sin fina vänsterfot kommer stå för många fina assist. Spännande också såklart att se den vidare utvecklingen för supertalangen Hanna Bennison. Nä, Rosengård tar hem guldet till Malme!

Markus Johannesson: – FC Rosengård. Jag har svårt att se att inte FCR vinner igen. Nya stjärnskottet Bennison kommer att ta ytterligare kliv. Firma Cankovic och Anvegård kommer att leverera poäng tillsammans med måltjuven Mimmi Larsson. Skador och spelartapp kan alltid ställa till det men logiskt ska de vinna.

Frida Östberg tror att Rosengård försvarar SM-guldet. Foto: Bildbyrån

Vilka åker ur och varför?

Östberg: – Umeå och Uppsala. Umeå kommer att vara drabbade av det tuffa spelschemat kontra resorna. De har en orutinerad trupp som ska ta sig an ett intensivt spelschema med lite tid för återhämtning och förberedande träning. Även om Lisa Dahlqvist har anlänt till truppen upplever jag att laget saknar rutin och tyngd för att kunna säkra nytt kontrakt. Uppsala upplever jag likt Umeå har för lite erfarenhet i truppen och väger för lätt i det fysiska spelet. Det finns spelare med bra spetskompetens men räcker det till nytt kontrakt – jag tror inte det.

Nannskog: – Umeå och Växjö. Nykomlingen Umeå har inte fyllt på med tillräckligt etablerade spelare. Visst, Lisa Dahlqvist har plockats in, men jag hade gärna sett att fler av den kalibern hade tagits in. Växjö tappade Anvegård och Cankovic mitt i förra säsongen, de två spelarna lämnade ett stort tomrum efter sig och man har inte lyckats ersätta de spelarna.

Johannesson: Uppsala och Växjö. Uppsala känns tunna, trots värvningen av Emma Holmgren som jag för övrigt tyckte var riktigt bra i Linköping 2019. Stort ansvar på unga Cassandra Korhonen att ge laget andrum med att fortsätta sitt målskytte som hon hade förra året. Växjö tror jag får lida av att behöva bygga nytt efter Anvegård och Cankovic. Lag som tappar så tongivande spelare brukar klara sig ett tag med det kollektiva självförtroendet man skaffat med hjälp av stjärnspelarna. Efter en tid brukar man retroaktivt ändå få ”betala” för tappet när andra spelare ska försöka fylla luckan. Jag tror att den tiden kommer nu.

Vilken spelare skapar flest rubriker och varför?

Östberg: – Jelena Cankovic i Rosengård. Hon är för mig ligans bästa spelare och kommer att vara tongivande för lagets offensiv.

Nannskog: – Stina Blackstenius. Jag tror att Stina kommer passa perfekt in i Göteborgs sätt att spela, kommer bli ordentligt matad med bollar i djupled och målen kommer trilla in och vi i media kommer få all anledning att snacka om Blackstenius.

Johannesson: – Anna Anvegård kommer vräka in mål för Rosengård om hon får vara skadefri. Fortsätter hon förra årets utveckling så kommer hon ta över som tydlig etta i svenska landslaget framöver.

Nannskog: ”Vi kommer få all anledning att snacka om Blackstenius” Foto: Bildbyrån

Vad blir den största snackisen över hela säsongen, och varför?

Östberg: – Corona och effekterna på ekonomin. I övrigt det intensiva spelschemat och frågetecken kring följderna av att ett geografiskt anpassat spelschema, spelarnas återhämtning samt effekterna av att lagen kommer att ha svårt att få in annan träning än ”dagen före match”.

Nannskog: – Jag tror tyvärr att det gäller samma som för herrarna, att det kommer snackas om coronan under säsongen.

Johannesson: – Generellt hoppas jag vi får prata fotboll och vilken härlig stämning vi har på de allsvenska arenorna. Realistiskt lär det dröja, men jag hoppas…. Jag hoppas på nya fixstjärnor och deras genombrott som är beredda att ta över rampljuset efter en gyllene generation (som hänger i ett tag till).