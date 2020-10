Trots stark svensk insats: Förlust mot Kroatien i Nations League

Sverige är fortsatt poänglöst i Nations Leagues högstadivision.

Efter två mållösa matcher (0–1 mot Frankrike och 0–2 mot Portugal) väntade i kväll VM-silvermedaljörerna från Kroatien.

Sverige bra i andra

Matchen var en match med två ansikten. I den första halvleken var Kroatien överlägset, och tog rättvist ledningen efter en halvtimmes spel då Nikola Vlasic avslutade ett fint kroatiskt anfall genom att på ett tillslag avsluta precist invid Robin Olsens vänstra stolpe.

Men i den andra halvleken spelade Sverige betydligt bättre och skapade ett flertal bra chanser – och skulle kanske haft straff tidigt i den andra halvleken då Dejan Kulusevskis inspel tog på Dejan Lovrens hand i straffområdet.

Men till slut kom en välförtjänt kvittering. I den 65:e minuten kom Mikael Lustig fram på högerkanten. Han spelade in till Emil Forsberg i straffområdet, som i sin tur spelade vidare till Marcus Berg som fri framför mål kunde sätta 1–1.

2–1 med sju minuter kvar

Där och då kändes det som att mer talade för ett svenskt 2–1 än ett kroatiskt segermål. Men med bara sju minuter kvar av ordinarie speltid sprang Ivan Perisic ifrån en felplacerad Pontus Jansson på en långboll. Perisic spelade sedan in till den nyss inbytte Andrej Kramaric som sköt via Victor Nilsson Lindelöf in 2–1.

– Det är ett skitmål som de får. Det känns för jävligt, säger Emil Forsberg till C More, angående Kroatiens andra mål.

Kvar på noll poäng

Sverige pressade sedan på för en kvittering, men jakten blev fruktlös. Därmed står Sverige kvar på noll poäng, med tre matcher kvar att spela.

– Det känns för jävligt. Vi gör en väldigt bra andra halvlek, men i den första är det alldeles för passivt, dåligt och naivt. Men vi tar tag i det i andra och visar att vi kan spela bra fotboll, säger Forsberg.

Dejan Kulusevski var av samma åsikt.

– Alla ser att när vi spelar utan rädsla kör vi över dem, det är inget snack om saken. Men det får inte ta 45 minuter. Vi måste växa in i den biten, för vi är jävligt bra när vi spelar, sade han till C More.

Laget som slutar sist i gruppen åker ur högstadivisionen i Nations League.