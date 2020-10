Ukraina skrällde mot Spanien

Det spanska landslaget kom till Ukraina med två segrar och en oavgjord match i bagaget i Nations League. I hemmamötet den 9 september körde Spanien över Ukraina med 4-0.

Men kvällens match blev inte så rolig.

Spanien hade cirka 70 procent i bollinnehav och skapade drygt 20 målchanser – men stornationen blev nollad.

Lyckat inhopp

I stället kom matchens enda mål från en 22-årig, till vardags i Dynamo Kiev.

Viktor Tsygankov byttes in i minut 65. Tio minuter senare slog han till. Han fick bollen på offensiv planhalva och hade god tid att sikta in sig då David De Gea var långt utanför sin målbur. Sedan sköt han in 1-0.

Trots förlusten toppar Spanien sin grupp i division A. Det spanska landslaget har sju poäng, medan Tyskland och Ukraina har spelat in sex poäng. Schweiz är sist med två pinnar.

Ukraina tillät att ha publik på arenan.