– Det viktigaste är att vi vann matchen. Jag visste att vi skulle få en till chans efter stolpskottet. Det var ett fantastiskt lagarbete. Vi är glada över segern som kom till tack vare den fantastiska stöttningen från våra fans, säger Csoboth enligt det ungerska fotbollsförbundet.

Skottland hade radat upp chanser för att göra ett segermål när Ungern stack upp och bollen spelades in snett inåt bakåt där Csoboth dök upp och slog till direkt för EM:s senaste segermål. Det blev vild glädje men ännu kan inte en åttondel räknas in för Ungern som nu får vänta in andra resultat.

Laget har tre poäng men –3 i målskillnad där de fyra bästa grupptreorna går vidare.

Efter att ungraren Barnabas Varga fördes ut på bår, vilket gav den långa tilläggstiden, öppnades matchen. Efteråt firade laget med Vargas tröja nummer 19.

VAR-koll i samband med skadan

Samtidigt med att Varga behandlades kontrollerade VAR-rummet en eventuell straff för Ungern men den gav inget.

I slutminuten av ordinarie tid hade Ungerns Andras Schäfer ett tungt avslut från högerkanten som gav en hörna. Bara någon minut senare var Dominik Szoboszlai framme i ungefär samma läge med ännu ett tungt skott.

Ännu närmare från samma position kom Kevin Csoboth som sköt klockrent i den bortre stolpen men han skulle få sista ordet.