Nilsson Lindelöf klev av när United tappade segern sent

Victor Nilsson Lindelöf har varit frånvarande i perioder av den här säsongen. Den svenske försvararen har tidigare berättat att han har problem med ryggen och att det hållit honom borta från spel med Manchester United.

Och det verkar som att det är fortsatta ryggbekymmer som denna gång fick Nilsson Lindelöf att kliva av i mötet med Leicester och grimasera illa efter 66 minuters spel.

– Han har problem med ryggen och har haft det ett tag nu. Vi kanske måste göra något åt det. Vi får se, säger United-tränaren Ole Gunnar Solkjaer efteråt.

Matchen då?

Det hela inleddes målmässigt med att Marcus Rashford gav gästerna ledningen eter 23 minuter. Bruno Fernandes petade fram bollen till den unge anfallaren som kliniskt placerade in ledningsmålet. Lika på ett var ställningen i halvtid efter att Harvey Barnes bombat in kvitteringen.

Vardy poängräddare

Edinson Cavani byttes in med kvarten kvar och efter bara fyra minuter på planen spelade han fram Fernandes som gav United ledningen på nytt.

Jamie Vardy är en van målskytt för Leicester och är även den här säsongen med i skytteligatoppen. Men faktum är att han under sin tid i klubben aldrig hade gjort mål på den klassiska annandagen tidigare – förrän nu.

Det var han som fem minuter från slutet höll sig framme och skarvade in 2-2 via benet på olycklige Alex Tuanzebe som var den försvararen som fick komma in när Nilsson Lindelöf klev av.

Delad poäng på King Power Stadium.