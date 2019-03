United-stjärnan: ”Vi älskar Ole – verkar som att han får jobbet”

Den 19 december tog Ole Gunnar Solskjaer tillfälligt över ett krisande Manchester United efter sparkade José Mourinho.

Tiden sedan dess har varit en enda lång framgångssaga där resultaten talar sitt tydliga språk: 17 matcher, 14 segrar, två oavgjorda och bara en förlust. Och det i första mötet med PSG, som efter gårdagens seger blev helt betydelselös.

Allt fler röster höjs nu för att norrmannen ska få ett längre kontrakt med klubben. Förre United-backen John O'Shea tror att parterna redan är överens.

– Han kommer att bli klubbens näste tränare, oavsett om det sker nu eller i sommar. Han skriver in sig själv i historieböckerna på nytt, säger O'Shea till Sky Sports.

Spelarna: ”Vi älskar Ole”

Efter skrällen mot Paris Saint-Germain hördes spelarna sjunga ”Ole's at the wheel, tell me how good does it feel” i omklädningsrummet. Sedan mötte de media och fick frågor om de tycker att klubbikonen borde få jobbet.

– Jag tror inte att jag behöver säga så mycket efter de här resultaten. Det verkar säkert att han får jobbet. Vi älskar Ole och det arbete han har gjort såhär långt. Må det fortsätta länge till, säger Luke Shaw.

Ashley Young säger att norrmannen har varit en frisk fläkt sedan han tog över.

– Han har varit helt underbar. Det jobb han har gjort och det vi har åstadkommit på kort tid har varit helt otroligt. Men i slutändan är det upp till ägarna och klubben om Solskjaer får jobbet eller ej.

Även media hyllar Solskjaer. ”Ge Ole jobbet nu” står det på The Independents förstasida i dag, medan Metro Sport konstaterar att ”Det är Ole Time”. Franska L'Équipe ger norrmannen en nia i betyg och utser honom till ”bäst på planen” mot PSG.

”Före matchen var det ingen som trodde på att United skulle gå vidare förutom han själv”, skriver de.

”Galet om han inte får jobbet”

Förre storspelaren Michael Owen säger till BT Sport att Manchester United har förvandlats under Solskjaer.

– De spelade förfärlig fotboll under Mourinho, men nu ser spelarna helt annorlunda ut, säger han.

Även Stokes mittfältare Charlie Adam är övertygad om att 46-åringen tar över permanent.

– Om han inte får jobbet så är det någonting som är galet. Du måste ge honom jobbet nu. För mig visade han igen mot PSG varför han borde få uppdraget. Som tränare måste du ta de avgörande besluten, och det gjorde han genom att byta ut Eric Bailly, säger Adam.