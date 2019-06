Vackert Jordan Larsson-mål frälste Peking

Efter en tung start har Norrköping kommit igång ordentligt. 2-0-segern borta mot Eskilstuna, som kom till efter två kanonmål, innebär att laget nu har fyra raka matcher utan förlust.

I alla de matcherna har också den glödheta Jordan Larsson gjort mål. Målet i dag var snyggt – riktigt snyggt.

Larsson fick först en smart, hög chipppassning av Simon Thern, den plockade han elegant ner, höll i, och iskallt placerade bakom Ole Söderberg.

– Det var en riktigt smart pass, jag tar ner den och kan rulla in den i bortre – jag tänkte att jag har tid på mig och lägger in den, säger Larsson till C More.

Målet innebar 1-0.

Backen med frisparksmål

Larsson var framme och högg flera gånger och ropade efter straff vid en situation med Jose Leon.

– Den är solklar för mig, fortsätter Larsson.

I den andra halvleken fastställde Lars Gerson slutresultatet. Också det var snyggt. Han la upp bollen en bit till vänster om straffområdskanten – tryckte till och i en vacker båge letade sig bollen in.

Eskilstuna är kvar som jumbo i tabellen.

– Vi måste lära oss att inte släppa in billiga och enkla mål. Vi skapar en hel del och gör en ganska bra insats men det vill sig inte, säger Eskilstunas tränare Nemanja Miljanvoic.