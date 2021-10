Hemmalaget var dominant i första halvlek, 11-1 i avslut, och när Mie Leth Jans följde med upp i ett anfall och direktsköt 3-0 i början av andra halvlek säkrades segern. Hammarby spottade upp sig och gjorde matchen jämn men ryggsäcken från första halvlek blev för tung att bära.

June Pedersens 3-1-mål kom för sent men gladde i alla fall ett 50-tal tillresta Bajen-fans som hade en egen liten läktarsektion bakom ena målet.

Grundlade segern inom fyra minuter

En halvtimme in i matchen grundlade Vittjös segern inom loppet av fyra minuter. Först nickade Clare Polkinghorn in en hörna som Fernanda Da Silva slagit från vänsterkanten. Polkinghorn kom rusande i mitten och nickade in bollen med kraft.

Sedan var det Tove Almqvists tur att göra 2-0. Efter ett motlägg tryckte hon in bollen vid den vänsta stolpen.

– När jag skulle ta vatten var det en ledare som tyckte att jag skulle försöka skjuta mer och det blev ju lyckat, säger Almqvist i Aftonbladets sändning.

”Kul att Hammarby hade med sig fans”

Även Vittsjö hade en klack som försökte matcha den tillresta Hammarbyklacken, som senast var med och upplevde alla tiders damallsvenska publikrekord på Tele2 mot AIK där 18537 fyllde läktarna.

– Det var kul att Hammarby hade med sig fans och att även höra våra fans. Det blev en bra inramning, säger Almqvist,

I kampen om att nå en kvalplats till Champions League ligger trean Eskilstuna bäst till. Om Hammarby vunnit hade laget varit en poäng efter Eskilstuna, som spelar mot Kif Örebro i morgon, och kunnat sätta press med två omgångar kvar. Nu försvann troligen drömmen om Europa på Vittsjö IP.

