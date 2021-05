Armand Duplantis: ”Jag har drömt om OS sedan jag var ett spädbarn”

Efter tävlingen i Tjeckien den 19 maj väntar Diamond League-premiären i brittiska Gateshead fyra dagar senare.

Duplantis kommer också att tävla på Bauhaus-galan i Stockholm den 4 juni och efteråt väntar uppladdning på svensk mark inför de olympiska spelen som börjar 23 juli.

Duplantis om enorma pressen

– Jag vill vinna OS-guldet. Bara att få tävla på ett OS är en dröm som jag har haft sedan jag var liten, och nu är jag i en sits där det känns som att att alla ser mig som favorit till guldet. Det är stor press men det är väldigt coolt och jag är tacksam för det. Jag ska göra så mycket som möjligt av den här situationen och visa både Sverige och resten av världen vad jag kan göra, säger han till SVT Sport.

Du verkar väldigt bekväm med all press?

– Alltså, jag är ingen kille som bara älskar press hela tiden, men när det gäller sport har jag ingenting emot det. När det kommer till stavhopp har jag stort självförtroende och vet att om jag bara är frisk så kan jag prestera. Det självförtroendet är anledningen till varför pressen inte tar kål på mig.

Armand Duplantis tog guld på inne-EM i Torun. Foto: Bildbyrån.

”Vill att OS genomförs”

De senaste dagarna har det gjorts två opinionsundersökningar i Japan gällande OS i Tokyo.

Den ena visade att 59 procent av folket vill att spelen ställs in, den andra visade att 65 procent vill att spelen ställs in eller skjuts upp.

– Jag vill att OS genomförs. Jag försöker att se det positivt och tror att det kommer att hända, säger Duplantis på dagens presskonferens.

För SVT Sport utvecklar han:

– Jag tror att OS kommer att bli av och det är all motivation jag behöver. Jag har all motivation i världen just nu.

På frågan hur viktig tävlingen i Ostrava nästa vecka blir svarar Duplantis:

– Det är en viktig tävling, men inte den viktigaste av alla. Om jag hoppar jättebra så betyder det inte så mycket, och om jag hoppar dåligt betyder det inte heller så mycket. Det är på OS som jag ska hoppa som bäst, så jag är inte orolig.

