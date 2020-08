Bahta fråntas EM-bronset efter domen

Anledningen är att WA underkänner alla Bahtas resultat från den 24 maj 2018 till den 31 augusti 2019, enligt Expressen. Bahta stängdes av för att ha brutit mot antidopningsreglerna (för många missar i vistelserapporteringen).

Hon tilläts dock tävla under utredningen under sommaren 2018. Under den tiden tog hon, förutom EM-bronset, fyra SM-guld i terräng-SM och satte svenskt rekord på 10 000 meter landsvägslöpning. Dessa medaljer och rekord blir hon nu av med.

– Det var ganska väntat att det blev så här, säger Bahtas tränare Ulf Björklund till Expressen.

-Vi överklagade hela den här historien till Cas (idrottens skiljedomstol) men det skulle kosta 200 000 kronor och det hade vi inte råd med, tyvärr. Vår advokat hade annars skrivit det väldigt bra, så jag tror att de hade godkänt det. Men vi hade inte råd.

Svenska friidrottsförbundet fick kritik för att man tillät Bahta tävla i EM i Berlin.

– Med den information vi hade då såg vi att det fanns goda möjligheter att Meraf skulle bli helt frikänd i slutändan. Med facit i hand önskar vi att vi hade hanterat det här på ett annat sätt, säger generalsekreteraren Stefan Olsson till Expressen.

Bahta har tävlat sparsamt efter avstängningen, som tog slut för ett år sedan. I SM för två veckor sedan tog hon guld på 10 000 meter.

