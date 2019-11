Coe om kritiserade DL-beslutet: ”Vi kan inte tillfredsställa alla”

Beslutet att göra om Diamond League väckte ramaskri hos framför allt diskuskastare och trestegshoppare som bara får en tävling under nästa säsongs tävlingsserie.

Den svenske världsmästaren i diskus, Daniel Ståhl, kommer bara att tävla under Diamond League-flagg under tävlingen i Stockholm 24 maj. Detta för att få plats med tävlingen under 90 minuter i stället för två timmar.

– Om jag vore en diskuskastare skulle jag tycka att beslutet taget av Diamond League-direktörerna är tufft, säger engelskmannen Coe, som har två OS-guld på 1 500 meter, och understryker att World Athletics (internationella friidrottsförbundet IAAF:s nya namn) inflytandet på Diamond League-formatet är 33 procent.

– Arrangörerna är positiva till 90 minuter. Det är underhållning. Vi testar det under ett år och nästa år (2021) kanske diskus ersätter spjut bland de långa kasten. Det förkortade formatet med 90 minuter tillåter bara en lång kastgren, säger Coe till SVT Sport. Han vill även framöver minska antalet arrangörsstäder från dagens 15.

Ståhl: ”Vi har pratat”

Coe pekar också på att grenar som städats undan av Diamond League nu får plats i den nybildade Continental Tour. Det står dessutom fritt för arrangörerna att lägga in vilka grenar de vill.

– Jag vet redan nu fem galor som kommer att lägga in 5000 meter vid sidan av 3000 meter och vid sidan av 90-minutersformatet kan arrangörerna ha hur långa galor som helst.

Ståhl träffade Coe vid Friidrottsgalan men var fåordig kring vad som hade avhandlats.

– Vi har pratat, som vanliga människor gör, säger Ståhl till Expressen utan att vilja utveckla mer.

SVT Sports förklarar: Ingen diskus i Diamond League 2020