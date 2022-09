Ingebrigtsen gick i rygg på haren Matthew Ramsden som rusade iväg första varvet på 54,19. Tempot sjönk något under andra och tredje varvet innan norrmannen skakade av sig enda hotet Timothy Cheruiyot strax innan upploppet.

Norrmannen hade god kontroll och vann på världsårsbästat 3.29,02 – att jämföra med personrekordet 3.28,32 från OS-finalen förra året.

Nu lägger 21-åringen ner säsongen och tar sikte på nästa år.

– Det är mycket arbete som ska läggas ner för att jag ska vara i samma form när sommaren kommer 2023 men så är det, säger Ingebrigtsen, som nästa år har ett utomhus-VM i Budapest (en pandemieffekt) som det stora målet.

Finns världsrekordet inom räckhåll (3.26,00)?

– Nja, jag får försöka springa under 3.28 först sedan får vi se. Jag hoppas få chansen att springa fort på flera tävlingar nästa år, säger Ingebrigtsen till svenska C More.