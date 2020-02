Mamma Helena om känslorna: ”Tårarna kom”

Armand Duplantis var nära att klara 6.17 redan i tisdags i tyska Düsseldorf. Istället kom rekordhoppet i polska Torun.

När 20-åringen precis klarat höjden sprang han snabbt fram till mamma Helena – som alltid finns vid hans sida – på läktaren.

Mor och son omfamnade varandra i en lång och känslosam kram.

– Jag kan inte processa det just nu. Det var känslor och tårarna kom, det var helt otroligt. Det känns overkligt just nu, det har ännu inte riktigt fallit in om jag ska vara ärlig, säger hon till SVT Sport.

Helena berättar vidare att känslan hela tiden fanns att sonen skulle bli rekordhållare denna sena lördagkväll.

– Ja det gjorde det faktiskt. Det måste jag säga. Första hoppet var så nära och pappa Greg smsade ”han kommer klara det här”, och det gjorde han. Det kändes som att han hade det i kroppen.