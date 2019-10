Kenyan förste människa under två timmar på maraton

– Det känns bra att skriva historia inom idrotten. Jag är så lycklig över att ha sprungit under två timmar och hoppas att det inspirerar andra. Nu är det gjort. Ingen människa är begränsad bara man jobbar hårt. Jag hade fantastiska harar, säger Kipchoge i Eurosports sändning.

Ett par hundra meter före mål släpptes Kipchoge fram av hararna och löpte i ensamt majestät mot målet medan han viftade och jublade framför åskådarmassorna. Efteråt utbröt ett enormt kramkalas innan Kipchoge gjorde ärevarv inför publiken. För första gången var hans fru och tre barn med under en tävling.

Datum för loppet hade valts med omsorg för att få fram de mest idealiska förhållandena. Starttiden var också vald med omsorg och skulle ske mellan 05.00 och 09.00. Loppet sköts i väg klockan 08.15 då temperaturen var åtta grader i de centrala delarna av Wien.

Team Ingebrigtsen var harar

Det var 36 harar engagerade och efter åtta kilometer hoppade bröderna Ingebrigtsen in: Jakob, Filip och Henrik som alla deltog i 5000 m-finalen i VM i Doha nyligen. Hararna sprang alla i svarta dräkter medan Eliud Kipchoge hade vit överdel. ”Team Ingebrigtsen” skulle hoppa in olika konstellationer flera gånger under loppet som till större delen löptes på en flack 9 km-bana i flera varv.

– Jag är glad över att få vara en del av ett sådant projekt. Vårt team har gjort ett väldigt bra jobb, säger Henrik till BBC.

Före hararna åkte en elbil inställd på att köra på 2.50 per kilometer och en klocka noterade hur man låg till i tid jämförelse med två timmars-gränsen. Bilen var programmerad att nå målet på 1.59.50. En grön lasermarkering från bilen projekterades i asfalten för att underlätta för hararna.

Loppet var inte officiellt godkänt av internationella friidrottsförbundet IAAF eftersom tävlingen inte var öppen och att farthållarna användes i omgångar där de hoppade in och ut i loppet.

Kipchoge har det officiella världsrekordet i maraton med tiden 2.01.39.

– Det är min månlandning, sade Kipchoge före loppet om den historiska händelsen.