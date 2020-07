Kravet på Ryssland: Betala eller lämna

Det ryska friidrottsförbundet (Rusaf) kommer att fråntas sitt medlemskap från Internationella friidrottsförbundet World Athletics (WA) om inte ett bötesbelopp på totalt 6,31 miljoner dollar, motsvarande drygt 55 miljoner kronor, är inbetalat senast den 15 augusti.

Beskedet om WA:s ultimatum meddelades på en videosänd presskonferens på torsdagen där ordföranden Sebastian Coe närvarade.

Om pengarna inte kommer in i tid kommer beslutet att utesluta Ryssland att klubbas igenom på WA:s kongress nästa år. Det skulle i så fall innebära att ryska friidrottare inte längre har möjlighet att tävla under neutral flagg.

Fått garanti

Rune Andersen, ordförande för Internationella friidrottsförbundets specialgrupp som övervakar Rysslands återinsättande, säger sig ha fått en garanti från den ryske idrottsministern Oleg Matytsin om att summan, som inkluderar ett bötesbelopp på fem miljoner dollar samt övriga kostnader, kommer vara inbetald före mitten av augusti.

– Nu är vi åtminstone i en position där vi kan fortsätta processen med ett återinsättande, nu när vi har en tydlig indikation på att de har accepterat hur allvarlig situationen är, säger WA-ordföranden Sebastian Coe.

Ryssland har varit avstängt från WA sedan 2015 på grund av statsfinansierad dopning. Ryska friidrottare som har kunnat bevisa att de är rena från dopning har dock haft möjlighet att tävla under neutral flagg.

Missade deadline

Sedan den stora dopningsskandalen uppdagades har ett omfattande reformarbete bedrivits i landet som varit på väg tillbaka in i friidrottens gemenskap – men då kom nästa stora bakslag. I våras avslöjades att ryska förbundsledare försökt förhindra utredningen av höjdhopparstjärnan Danil Lysenko, som flera gånger brustit i sin vistelserapportering och riskerar åtta års avstängning.

Det ryska friidrottsförbundet straffades hårt av WA, bland annat med ett bötesbelopp på tio miljoner dollar, motsvarande runt 93 miljoner kronor. Hälften av pengarna skulle ha betalats den 1 juli, men Rusaf begärde anstånd eftersom man inte hade råd att betala boten.