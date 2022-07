Khaddi Sagnia var nyligen var två centimeter från VM-brons i Eugene.

Nu är Göteborgshopparen på hemmaplan för lördagens Folksam GP, där hon förväntar sig stort stöd – inte minst från familj och vänner.

En extra energikick från läktaren tror 28-åringen att hon kan få av sin egen mamma som ska se henne tävla på plats för första gången. I vanliga fall brukar hon ringa efter tävlingen och fråga hur det gick, berättar Khaddi Sagnia.

– Hon blir väldigt nervös och vill ofta bara vara hemma och önskar mig lycka till. Det ska bli spännande att få hit henne. Vi får se lite hur hon reagerar...

I VM hoppade Sagnia på fina 6,87 men hon har inga förväntningar på helgens tävling.

– Jag är fortfarande trött i kroppen. Jag vill bara ha kul, ta in all go energi från publiken och bara bjuda på en bra show.

Folksam GP sänds i SVT2/Play imorgon lördag 18.00-20.00.