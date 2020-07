Shaunae Miller-Aibo, Bahamas Foto: TT

Sprang rakt in i exklusiv sprintklubb

Bahamassprintern Shaunae Miller-Uibo sprang in på den näst snabbaste tiden i världen i år, på 100 meter med 10,98 i Orlando.

Hon sprang dessutom in i historieböckerna som den fjärde kvinnan genom tiderna som gått under 11 sekunder på 100 meter, under 22 sekunder på 200 meter och under 49 sekunder på 400 meter.

För några dagar sedan klarade amerikanske 400-metersspeciallisten Michael Norman en liknande bedrift på herrsidan, när han noterades för världsårsbästa på 400 meter. Därmed har han gått under tio sekunder på 100 meter, under 20 på 200 meter och under 44 på 400 meter. Det har bara Wayde van Niekerk gjort tidigare bland herrarna. Nu sällar sig Miller-Uibo till samma exklusiva klubb bland damerna, tillsammans med tyskan Marita Koch, franska stjärnan Marie-Jose Perec och amerikanskan Valerie Brisco-Hooks. – Uppdraget är avklarat, det var mitt mål att klara det i dag, säger Shaunae Miiller-Uibo till dyestet.com. Hennes 10.98 sekunder på 100 meter slätt på Clermont National Training Center i Orlando, är den näst snabbaste tiden på damsidan i år, efter amerikanskan Sha´Carri Richardsons 10.79 från en tävling i Dallas tidigare under veckan. Dela på Facebook Dela på Twitter