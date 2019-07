The Open tillbaka i Nordirland efter 68 år – ”Det fanns aldrig på vår radar”

Darren Clarke vann The Open 2011 och har en kopia av The Claret Jug, vinnartrofén. För brittiska tidningen The Daily Mail ger han en lång intervju om det känslomässiga med att torsdag morgon slå ut först av alla i årets The Open Championship. Precis som Graeme McDowell växte han upp med golf på den väderbitna Atlantkusten, längs de hål som nu får all världens uppmärksamhet.

– En av de svåraste golfbanorna i hela Storbritannien, säger han till tidningen.

Och en av de vackraste.

Men den spelas i ett hörn av världen där dödlig terror länge var vardag. Religionskonflikten på Nordirland krävde mer än tre tusen dödsoffer mellan 1969 och 2007. Självklart satte oroligheterna djupa spår som ännu inte läkt.

”Det sprängdes hela tiden”

Darren Clarke, till Daily Mail:

– I dag ser vi tillbaka undrar varför det såg ut som det gjorde. Det är så sorgligt.

Clarke själv upplevde de dödliga bomberna på nära håll:

– Som barn började jag spela golf på en klubb i Dungannon och det var förmodligen det mest bombade klubbhuset i hela Nordirland. Det sprängdes hela tiden. Det fanns folk på båda sidor i klubben och jag antar att det var ett enkelt terrormål. Det small regelbundet.

Vid ett speciellt tillfälle, vid en annan plats, var Darren Clarke nära att själv dödas. Hans pappa hade övertalat honom att inte bara spela golf, familjen behövde pengar och Clarke började arbeta extra på en nattklubb med namnet The Inn on the Park. Några dagar före jul 1986 förberedde han baren före öppning när nattklubben plötsligt bombhotades. Alla anställda evakuerades och minuter senare sprängdes hela byggnaden av en bilbomb som stått parkerad på andra sidan av den vägg där Darren Clarke arbetat.

– Bilen hade stått parkerad med bomben i flera timmar. Bomben kunde ha smällt när som helst och hade den gjort det hade vi inte haft den här dialogen i dag.

– Men så var det att växa upp i Nordirland. Jag hade både vänner och släktingar som blev mördade. Det var sånt som hände, säger Darren Clarke till Daily Mail.

En dröm som blir verklighet

Att The Open nu återvänder till Nordirland är en dröm som blir verklighet, för många. Nu är världens ögon riktade mot Nordirland av andra skäl än oro och terror.

– Tanken att The Open skulle kunna spelas här igen fanns aldrig på vår radar när vi växte upp, av uppenbara skäl. Men nu när det sker är det en symbolisk händelse. En återgång till det normala.

– Bara känslan av att jag nu ska få spela The Open på min favoritbana... som tidigare mästare… det blir inte mycket bättre.