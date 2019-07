Tiger Woods fick nobben före The Open

Imorgon drar världens äldsta golftävling igång, The Open. För första gången sedan 1951 ska majortävlingen avgöras på Royal Portrush i Nordirland. Brooks Koepka har haft ett fantastiskt år där han vunnit PGA Championship, hans fjärde majortitel, och kommit tvåa i både U.S. masters och U.S. Open.

I British Open har Amerikanen dock haft det svårare. Hans bästa placering är 2017 då han kom delad sexa. I år hoppas nog Koepka att det blir ändring på den saken och han har ett stort övertag mot andra spelare.

Uppväxt på banan

Nordirländaren Ricky Eliliott har varit Koepkas caddie sedan 2013 och hemmabanan är Royal Portrush där The Open drar igång imorgon. Och caddiens lokalkännedom kan få stor betydelse för Koepka inför tävlingen. En spelare som ville ta del av Ricky Elliotts kunskaper var Tiger Woods. På en presskonferens i tisdags avslöjade den trefaldige The Open-vinnaren att han hade hört av sig till Koepka.

– Jag smsade Brooks och frågade, ”Hej kompis, är det okej om jag följer med och spelar en övningsrunda?”.

Woods ville tillskansa sig kunskaper om Royal Portrush men det verkade inte Brooks Koepka vilja hjälpa till med.

– Jag har inte hört någonting efter det, avslutade Woods.

Den 148:onde upplagan av The Open Championship drar igång imorgon, torsdag. Tre svenskar är med i startfältet, Alexander Björk, Alexander Norén och Henrik Stenson. Och den sistnämnde får nog ses som det största svenskhoppet efter fint spel under förra veckans Scottish Open.