Stenson avslutade starkt i Skottland

Henrik Stenson hade innan dagens avslutningsrunda endast en fläck på scorekortet, dubbelbogeyn på sjuttonde hålet under tredjerundan. Och svensken hittade tillbaka till sitt stabila spel och gick för tredje gången den här tävlingen runt utan någon bogey.

Fem birdies för Stenson

Förhållandena på The Renaissance Club har varit fantastiska under hela veckan och det har lett till många fina scorer och idag var inget undantag. Trots att många spelare framför Stenson fortsatte att spela bra så hängde svensken med och klättrade. Efter fem birdies under sista rundan kom han in som delad fyra på fina 19 under par.

Stensons spel lovar gott inför nästa veckas majortävling, The Open, på Royal Portrush i Nordirland. Svensken är den enda svenska herrspelare som har vunnit en majortävling och det gjorde han i just The Open 2016.

Övriga svenskar som lyckades kvala in till helgspelet var Marcus Kinhult 48:a, Alexander Björk på plats 62 och Jens Dantorp som slutade på en 69:onde plats.

Österrikaren Bern Wiesberger vann efter särspel mot Benjamin Herbert från Frankrike.