Hedwall skuggar täten inför sistarundan

Caroline Hedwall blev den enda av fem deltagande svenskor att ta sig vidare till spel i helgen. Det efter en riktigt imponerande runda under gårdagen när hon kom in på sju under par, den delat bästa rundan för tävlingen.

Inledde stark

30-åringen från Täby inledde dagens runda riktigt starkt och hade birdie på de tre första hålen. Men sen stötte Hedwall på patrull, efter en drive ut i skogen till höger om fairway blev det bogey på fjärde hålet.

Åtta raka par

Hedwall hade sedan åtta raka par och såg stabil ut. Efter en bogey på tretton så avslutade svenskan starkt med två raka birdies på 15 och 16 och hade även chansen med birdieputt på 18 men missade med en halvmeter.

Hedwall kom till slut in på 68 slag, tre under par och ligger på en sjundeplats på -9 totalt.

Svenskan har fyra starka sydkoreanskor över sig på resutalttavlan. Bäst av alla är Hyo Joo Kim som leder på -15 men trots välspelande motståndare lovar Caroline Hedwalls spel gott inför söndagens avslutande runda.