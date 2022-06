Efter två rundor står Henrik Stenson på åtta under par. Under dagen gick han på 66 slag och stod för en jätteklättring.

Upp 34 placeringar och därmed en delad sjundeplats, tillsammans med bland annat Kristoffer Broberg.

– Det bästa var absolut att jag slår bollen bättre än i går. Jag fick en bra start med två snabba birdies, konstaterar Stenson.

Har du blivit tillräckligt het nu för att orka hela helgen?

– Ja det hoppas vi väl. Vi är bara halvvägs, vi kommer försöka att mala på.

En nyckel till dagens fina resultat har varit puttningen.

– Det har varit det största positiva. Det ger en viss trygghet när man känner att puttningen har funkat, säger Stenson.

I dagens runda gick svensken sex under par, och ligger alltså totalt på åtta under par. Leder gör Jason Scrivener, Australien, på totalt tolv under par. I dag gick han runt på 64 slag, vilket är ett nytt banrekord.

Bästa svensk är Linn Grant med sin delade tredjeplats och totalt tio under par.