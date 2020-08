Dani Holmqvist spelar strålande på Troon Foto: TT Nyhetsbyrån

”Det var brutalt där ute”

Daniela Holmqvist är hetast av de 144 startande i damernas British Open. Svenskan, som normalt spelar på LPGA-touren i USA, gick dagens varv på ett under par i de svåra förhållandena på den skotska klassiska banan Troon.

– Med så tuffa förhållanden är det väldigt roligt att komma in under par, säger svenskan till SVT Sport.

Leaderboard>>>> På det 18:e hålet slog svenskan ett riktigt fint inspel och hade en riktigt bra birdiechans att gå två under par. Men putten var för försiktig och stannade retfullt innan koppen. Trots missen leder svenskan just nu majortävlingen. – Det var brutalt där ute, speciellt från hål nio och in, med regn och hårda kastvindar, sa Holmqvist efter rundan. Hård vind På första varvet igår spelade Holmqvist på par, vilket bara ett tiotal spelare mäktade med. Hon trotsade den hårda blåsten och lyckades behålla lugnet trots svårigheterna, dåde igår och idag. – Allting är en utmaning den här veckan. D et är inte bara det att välja klubba som är svårt utan puttarna, att ta rätt linje, sa Holmqvisttill SVT Sport, om hur svårt det är att prestera på den vindpinade banan söder om Glasgow. Coronauppehållet positivt Svenskan, som hunnit bli 32 år, är erfaren efter många år på tourerna både i Europa och i USA. Holmqvist är dotter till fotbollsproffset Hasse Holmqvist och föddes i Schweiz när pappa spelade för Young Boys. Hon började spela på Europatouren 2013 och 2015 gjorde hon ett bra år på den amerikanska undertouren till LPGA, Symetra Tour. Hon har sedan 2016 spelat på LPGA-touren. Holmqvist var 29:a förra veckan Scottish Open men missade tre raka kvalgränser före coronauppehållet i januari och februari. – Uppehållet har varit bra för mig. Jag har varit lite skadad och jag har kunna vila upp ryggen och bli starkare. Men hon har bara en topp-tio placering på LPGA-touren och att vara i ledningen i en major är något helt nytt för Holmqvist. Något som ofta kan ge bekymmer om man börjar fundera för mycket. – Jag vet inte om man kan stänga av det helt och hållet, men jag ska försöka att bara fokusera på mitt eget och ta ett slag i taget oavsett om det låter tråkigt, säger Holmqvist om hur hon ska spela för att hålla ledningen över helgen. – Självklart är jag nöjd med det jag gjort än så länge men det är mycket golf kvar. ”Blir en kul upplevelse” Och nu lutar det åt att du går i ledarboll imorgon. Hur tacklar du det? – Jag vet faktiskt inte. En kul upplevelse och det är ju det man kämpar för att få göra. Det är något man tänkt på sedan man var liten, när man på puttinggreenen tänkte att det här är för en major. Anna Nordqvist, som också var på par efter första varvet, hade en sämre fredag. Tre över par blev det till slut vilket ändå ger svenskan en bra chans inför helgen med tanke på hur komprimerad leaderboarden är. Andra rundan pågår Dela på Facebook Dela på Twitter